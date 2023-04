Do que o Arsenal precisa para ser campeão do Campeonato Inglês?

Mesmo com a liderança, os Gunners vem de três empates seguidos na Premier League; faltando seis jogos

A Premier League caminha para seus momentos decisivos na temporada 2022/23. Após o Arsenal ficar atrás do placar por dois gols de diferença duas vezes contra o Southampton nesta sexta-feira (21), os Gunners buscaram o empate no placar, por 3 a 3, para se manter na liderança da competição inglesa, com 75 pontos em 32 jogos.

Mesmo com apenas seis jogos a disputar, a equipe de Mikel Arteta vem de três empates seguidos, deixando pontos preciosos pelo caminho. Na segunda colocação, porém, está o Manchester City, atual bicampeão da competição, com 70 pontos, com dois jogos a menos e um confronto direto com os Gunners para disputar na próxima quarta-feira, dia 26 de abril, no Etihad Stadium.

Diferente do Arsenal, que inaugurou a 33ª rodada da competição, a equipe de Pep Guardiola está concentrada para disputar a semifinal da Copa da Inglaterra, conta o Sheffield United, neste sábado (21), às 12h45 (de Brasília), e, por isso, não poderá atuar nessa rodada da Premier League.

Com um confronto direto se aproximando entre líder e vice-líder, o Arsenal começa a fazer contas para analisar os pontos perdidos e seguir firme em busca do seu 14º título inglês. A equipe de Arteta, com seis jogos a fazer, pode chegar em até 93 pontos, diferente do Manchester City que, com oito partidas, pode alcançar os 94 pontos.

Dessa forma, é agora que as projeções começam a entrar em jogo. Se o Arsenal quiser se manter vivo na briga pelo título, é fundamental que a equipe de Arteta consiga, pelo menos, arrancar um ponto fora de casa, contra o Manchester City, concorrente direto ao título.

É claro, Arteta e seus comandados precisam fazer o dever de casa nos próximos jogos para não deixar mais pontos no caminho da tabela, além de torcer que os compromissos do City na Champions League e na Copa da Inglaterra interfiram na capacidade dos Citizens em brigar pelo título inglês.