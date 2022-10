Dínamo Zagreb x Red Bull Salzburg: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Equipe austríaca busca se manter na liderança do Grupo E da UCL; veja como acompanhar na internet

Buscando se manter na liderança do Grupo E, o RB Salzburg encara o Dínamo Zagreb nesta terça-feira (11), às 16h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, na Áustria. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na lanterna do grupo com três pontos (uma vitória e duas derrotas), o Zagreb chega para o confronto descansado uma vez que não esteve em ação no fim de semana, enquanto o Salzburg, na ponta com cinco pontos (dois empates e uma vitória), terá em campo os jogadores poupados na vitória sobre o Altach por 3 a 2.

Sem Andreas Ulmer, Maximilian Wober pode aparece na lateral-esquerda.

Prováveis escalações

Escalação do provável DÍNAMO ZAGREB: Livakovic; Theophile-Catherine, Peric, Sutalo; Misic; Moharrami, Ademi, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic.

Escalação do provável SALZBURG: Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Wober; Kjaergaard, Seiwald, Capaldo; Sucic; Okafor, Sesko.

Desfalques

Dínamo Zagreb

sem desfalques confirmados.

Salzburg

Andreas Ulmer, machucado, está fora.

Quando é?

• Data: terça-feira, 11 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Stadion Maksimir – Zagreb, CRO

• Arbitragem: TOBIAS STIELER (árbitro), CHRISTIAN GITTELMANN e EDUARD BETTINGER (assistentes), MARTIN PETERSEN (quarto árbitro) e CHRISTIAN DINGERT (AVAR)