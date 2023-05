Dia do Botafogo: por que o 16 de maio foi escolhido como homenagem ao clube alvinegro?

Os torcedores alvinegros comemoram o dia do Fogão nesta segunda. A data festeja o aniversário do ex-jogador Nilton Santos, que completaria 98 anos

Um dos maiores da história e ídolo do Botafogo, Nilton Santos completaria 98 anos nesta terça-feira (16). Por causa da data, neste dia também é comemorado o Dia do Botafogo, em homenagem ao eterno camisa 6, falecido em 2013, que continua na memória da torcida e do time de coração. Nas redes sociais, o clube e os torcedores, anualmente, celebram a data.

O gigante do futebol brasileiro foi colocado, em 1998, na seleção de todos os tempos, ao lado de Garrincha, outro grande ídolo do Botafogo. Já em 2020, foi eleito pela FIFA como o melhor lateral-esquerdo de todos os tempos.

Então, em 5 de julho de 2007, o governo do Estado do Rio de Janeiro sancionou o dia 16 de maio como "Dia do Botafogo", em homenagem ao grande ídolo. O aniversário de Nilton Santos, então, até se sobrepôs ao dia da fundação do clube.