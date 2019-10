"Devo tudo ao Klopp, ele me deu todas as chances", afirma Alexander-Arnold

Aos 21 anos, jovem revelação do Liverpool agradece ao interesse de Klopp em seu trabalho

Trent Alexander-Arnold elogiou o impacto de Jurgen Klopp, técnico do , em sua carreira profissional. O jogador de 21 anos dos Reds ressaltou que deve “tudo” ao alemão. Sob o comando de Klopp há quatro temporadas, Arnold admitiu que não sabe onde estaria se não fosse o ex- técnico do .

Em entrevista, o atleta explicou o motivo para agradecer de maneira expressiva à influência de Klopp na carreira: “Sem Klopp, quem sabe o que teria acontecido comigo?! Eu devo tudo a ele, sério. Foi ele quem me deu mais oportunidades, mais oportunidades do que eu poderia pedir. Ele depositou muita confiança e fé em mim e eu tentei retribuir”.

O inglês ainda destacou a maneira como Klopp aborda os jovens das categorias de base do Liverpool: “Ele mostrou ao longo dos quatro anos que deu chances e oportunidades ao mais jovens, obviamente, eu sou um deles. Um enorme agradecimento a ele, e espero que haja mais quatro anos de sucesso”.

Líder da Premier League, o Liverpool soma oito pontos de vantagem do segundo colocado, o .