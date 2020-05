Depois de Felipe Melo, Balotelli responde Chiellini: "ao menos eu falo as coisas na cara"

Atacante italiano não gostou nada das falas do zagueiro da Juventus e o respondeu em uma publicação no Instagram

Giorgio Chiellini criticou o comportamento de Mario Balotelli, principalmente durante a de 2013. Sabendo das críticas feitas pelo zagueiro da , o sempre polêmico atacante do Brescia não deixou barato e respondeu.

"Ao menos tenho a honestidade e coragem para dizer as coisas cara a cara. Você teve tantas oportunidades para dizer algo desde 2013, de agir como um homem a sério, mas não o fez. Quem sabe o que vai dizer um dia sobre teus atuais companheiros", escreveu Balotelli em um story no Instagram.

"É um capitão muito estranho. Se isso significa ser um campeão, então prefiro não ser. Depois, nunca faltei com respeito a ninguém que usa a camisa da seleção", concluiu o jogador, que fez questão de marcar o perfil de Chiellini na postagem.

Mais times

Mais artigos abaixo

A polêmica entre os dois começou com as declarações do capitão da Juventus em seu livro "Il, Giorgio" (Eu, Giorgio, em português). Chiellini criticou duramente o atacante, dizendo que ele era desrespeitoso e "merecia um tapa na cara".

O zagueiro também criticou outro ex-companheiro: Felipe Melo, que foi chamado de "maçã podre" pelo italiano. O volante/zagueiro do também já se manifestou: "É muito fácil falar mal dos outros em um livro". Os dois foram companheiros na Juve entre 2009 e 2011.