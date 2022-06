Depois de fechar com Gabriel Jesus, Arsenal quer avançar em negociação por Raphinha

Clube londrino tem nova rodada de conversas agenda para esta semana com estafe do brasileiro

Depois de fechar a contratação de Gabriel Jesus por 45 milhões de libras, o Arsenal espera avançar por Raphinha. Segundo soube a GOAL, o clube londrino tem uma nova rodada de conversas com o estafe do brasileiro agendada para esta semana.

O Barcelona também mantém contatos por Raphinha e tem a preferência do jogador, mas se vê com pouco poderio financeiro neste momento. Para que possa avançar, o clube catalão precisaria se desfazer de algum atleta que tenha salário elevado.

Diante deste cenário, o Arsenal está à frente na corrida para contratar o brasileiro e vai tentar acelerar as tratativas durante esta semana. O intuito dos ingleses é aumentar a proposta e buscar um desfecho rápido para, se necessário, buscar outro nome no mercado.

Apesar do Leeds seguir firme na pedida de 65 milhões de libras, o estafe de Raphinha acredita que o clube aceitará uma proposta por volta 50 milhões de libras. Tottenham e Chelsea seguem monitorando a situação, mas ainda não abriram negociação pelo brasileiro.

Fundamental na campanha que livrou o Leeds do rebaixamento na última temporada, Raphinha anotou 11 gols e deu 3 assistências em 36 jogos. Ele também se destacou com a camisa da seleção brasileira e está bem cotado para ser um dos 26 convocados de Tite para a Copa do Mundo do Qatar.