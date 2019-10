Dembélé já sumiu por três dias junto com seu primo, revela ex-tradutor do Dortmund

Episódio está associado à transferência do francês para o Barcelona

Ousmane Dembélé saiu do "pela porta dos fundos". À época aconteceram diversos episódios de indisciplina e o jogador francês foi muito criticado, inclusive por companheiros de equipe, mas foi contratado pelo dias depois. O ex-tradutor do Borussia Dortmund, Massimo Mariotti acompanhou de perto a situação e em entrevista à Goal revelou como se deu o famoso "perdido" do francês para cima do time alemão.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Todo mundo vinha me perguntar onde ele estava, mas eu também não sabia. Eu tentei falar com ele e com seu primo, mas foi em vão. Os dois ficaram indisponíveis por três dias. De alguma forma eu já sabia que ele não era mais do Dortmund, então eu fui à casa dele e descobri que ele tinha ido à com a mãe dele", falou Mariotti, que contou sobre as tentativas de convencer o atleta a agir de forma profissional.

"Ousmane foi embora durante a madrugada e eu fui o único que consegui contato com ele mais tarde. Eu falei que ele deveria voltar para que pudéssemos conversas sobre as coisas para que ele entendesse o Dortmund. Ele deveria se portar profissionalmente. Mas já era muito tarde para isso", disse o tradutor, que hoje atua no rival dos aurinegros: o 04.

Mariotti também deu detalhes sobre a relação do atleta com seu primo, sua mãe e revelou um pedido particular do então técnico do Dortmund, Thomas Tuchel.

Mais artigos abaixo

"Ele nunca estava sozinho, seu primeiro e melhor amigo vivia com ele. A mãe dele vinha às vezes. Ousmane só era muito jovem e precisava de muito apoio. Dembélé estava muito relaxado [no Dortmund] e sempre dizia: 'Massimo vai cuidar disso'. Thomas Tuchel falava com ele quase que diariamente, mostrava análises de vídeos e uma vez ele me disse: 'Massimo, nós precisamos dele, ele é incrivelmente bom, tome conta dele'", afirmou Mariotti.

Poucos dias depois, Dembélé foi anunciado como novo reforço do Barcelona. A transferência causou muita polêmica na e na e até hoje é alvo de discussões, como a que aconteceu entre Aubameyang e o CEO do Dortmund, Hans-Joachim Watzke.