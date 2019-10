Aubameyang chama dono do Borussia Dortmund de "palhaço" e faz ameaça sobre saída

Pierre-Emerick Aubameyang não gostou dos comentários feitos pelo CEO do , Hans-Joachim Watzke. Em entrevista ao Suddeutsche Zeitung, Watzke ironizou a saída de Auba do aurinegro alemão e deixou subentendido que sua mudança para o foi movida puramente pelo dinheiro.

"Claro que é difícil manter um jogador diante de tais quantias. Alguns mudam de clubes por causa do dinheiro, mesmo que eles não joguem a há anos. Aubameyang, que tem jogado bem no Arsenal, provavelmente fica com o coração aquecido quando olha para sua conta no banco, mas às quartas-feiras ficará triste por ter que assistir a Champions League pela televisão", falou Watzke.

Pouco tempo depois, o atacante do Gabão foi ao Twitter para responder às falas do mandatário do Dortmund. Auba não deixou barato e falou em tom ameaçador sobre as ações do CEO da equipe alemã.

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽