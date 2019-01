Dembelé começa a se mostrar como uma estrela do Barcelona

Francês segue crescendo de produção no clube catalão e Valverde até já se ateve a dar descanso a Messi

EDITORIAL

"Allez, Dembélé" cantava pela primeira vez a animada torcida no Camp Nou no meio da partida. O francês tinha acabado de abrir o placar fazendo com que os fãs se levantassem dos seus assentos após a grande jogada individual, que contou com passe para Jordi Alba e devolução na medida para finalização certeira. O Barça abria o placar no duelo que começou com Ernesto Valverde dando descanso a Lionel Messi.

Dembélé assumiu responsabilidades tanto no ataque quanto na defesa e, além do gol e o repertório de detalhes técnicos que mostrou contra Leganes, também confirmou que sua adaptação ao jogo coletivo continua forte, respondendo aos automatismos como e quando deveria, e até recuando, com intensidade para recuperar seis bolas. Isso mostra como ele entendeu que a chance de jogar no Barcelona só acontece uma vez na vida . E ele não quer perder isso.

Dembélé chega agora a 13 gols nesta temporada. Contra o Leganés, se mostrou confortável a assumir a liderança do setor ofensivo, dando uma boa prova do momento que vive, mas acabou se lesionando no segundo tempo, pouco tempo depois da entrada de Messi e acabou precisando ser substituído por Malcom, quando o duelo estava empatado em 1 a 1.

A alegria do Leganés, porém, durou pouco. Logo em seguida Luis Suárez recolocou o Barcelona em vantagem aproveitando rebote do goleiro adversário. No fim, ainda deu tempo de Messi marcar mais um mantendo em cinco pontos a distância na liderança para o Atlético de Madrid.