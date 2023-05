Defensa y Justicia x Peñarol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), pela terceira rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na internet

Defensa y Justicia e Peñarol se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 21h (de Brasília), no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, na Argentina pela terceira rodada do grupo F da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming.

Embalado com cinco vitórias consecutivas na temporada, o Defensa y Justicia volta a atenção para a disputa da Copa Sul-Americana. No torneio, ocupa a terceira posição do Grupo F, com três pontos. Na primeira rodada, sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Millonarios, mas se recuperou na última rodada ao vencer o América-MG por 2 a 1.

Já o Peñarol, que se encontra na última posição do grupo sem ter somado nenhum ponto até o momento, está em busca de sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Na partida de estreia, sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Peñarol, e posteriormente foi vencido pelo Millonarios por 2 a 0.

Prováveis escalações

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsaín; Agustin Sant'Anna, Nazareno Colombo, Tomás Cardona, Darío Cáceres; Kevin Gutiérrez; Gabriel Alanis, Julián López, David Barbona, Gastón Togni; Nicolás Fernández. Técnico: Julio Vaccari.

Peñarol: Cardozo; Matías Aguirre, Menosse, Rak, Valentín Rodríguez, Sanchez, Saravia, Rodríguez, Méndez; Arezo e Betancor. Técnico: Alfredo Arias.

Desfalques

Defensa y Justicia

Não há desfalques confirmados.

Peñarol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?