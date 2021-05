De saída do Cruzeiro? Pottker tem proposta do futebol árabe

Atacante jogará pelo Al Wasl, do treinador brasileiro Odair Hellmann

O atacante William Pottker, de 27 anos, está de malas prontas para o Al Wasl, dos Emirados Árabes. O técnico Odair Hellmann indicou a contratação do jogador após uma análise no mercado brasileiro de opções ofensivas para sua equipe. O Al Wasl vive má fase na Liga Nacional, e o atleta chegaria com a responsabilidade de melhorar o número de gols marcados. Um fator importante para a negociação é que os dois trabalharam juntos no Internacional, e que Odair confia em Pottker.

Nos últimos treinos do Cruzeiro, o jogador chegou a fazer atividades internas separadamente do grupo de atletas na Toca da Raposa II. Enquanto isso, a diretoria do clube mineiro aguarda uma proposta oficial para concluir o negócio. Mas, a princípio, a saída do jogador não será empecilho, até porque Pottker vive a condição de reserva com o técnico Felipe Conceição.

Como será o acordo?

A ida de William Pottker será inicialmente por empréstimo de uma temporada com opção de compra do Al Wasl, o que também ajudaria a aliviar os cofres do Cruzeiro. Além de receber uma compensação financeira pelo empréstimo, a Raposa economizaria cerca de R$ 300 mil mensais - valor estimado do salário do jogador. A diretoria do clube celeste, como de costume, não confirma interesse em atletas que integram o elenco.

Pottker: Troca com o Internacional

O atacante William Pottker chegou ao clube mineiro em novembro do ano passado, na troca envolvendo o meia Maurício para o Internacional, e assinou com o clube até dezembro de 2024. Pela negociação, o Cruzeiro ficou com 50% dos direitos de William Pottker, enquanto o Colorado gaúcho adquiriu 40% dos direitos de Maurício.

Pottker foi indicação de Felipão

Pottker foi um pedido do técnico Luiz Felipe Scolari quando este comandava o Cruzeiro. O atacante estava no Internacional desde 2017, clube pelo qual marcou 26 gols em 108 jogos e se destacou na campanha da equipe gaúcha na Série B de 2017, que culminou com o acesso à Série A de 2018.

"É uma sensação única, a gente sabe o peso e a responsabilidade de vestir essa camisa. Um cara da grandeza do Felipão ligar e pedir para que eu pudesse fazer parte desse processo é de suma importância. Quando ele ligou, eu fiquei até meio tímido pela grandeza do Felipão. Fico feliz pela confiança que ele depositou em mim, tenho certeza e vou fazer o possível para recompensá-lo, recompensar também o esforço da diretoria, que acreditou no meu potencial e fazer valer a pena todo esse planejamento que fizeram para que hoje eu vestisse esse manto”, disse o atacante na apresentação, em novembro de 2020.

Expectativas frustradas no Cruzeiro

Dentro de campo, porém, a expectativa do atacante William Pottker marcar muitos gols e ajudar o Cruzeiro a voltar a Série A não foi correspondida. Em 14 jogos que disputou na temporada passada, foram apenas trê gols marcados e atuações não muito convincentes.

Com o técnico Felipe Conceição, o atacante iniciou o ano como titular, mas acabou perdendo espaço no time. Neste ano, em 11 jogos, marcou três gols, os dois últimos contra o Patrocinense em 25 de abril, quando o clube celeste venceu por 4 a 0.

Também chama atenção o número de cartões que o atacante recebeu nos 25 jogos em que esteve em campo defendendo as cores do Cruzeiro. Ao todo foram 13 cartões: 10 amarelos e três vermelhos - a última expulsão no clássico contra o Atlético-MG após desentendimento com o atacante Hulk.

Onde Pottker já jogou na carreira?

Pottker começou a carreira no Figueirense e se destacou na Ponte Preta em 2016, quando foi artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante chegou ao Colorado gaúcho em 2017 para a disputa da Série B do Brasileirão e foi um dos destaques da equipe na campanha de acesso. No total, fez 108 jogos e marcou 26 gols pelo clube gaúcho.