Pottker evolui e Cruzeiro aumenta poder ofensivo para semifinais do Mineiro

Contratado em 2020, atacante supera início ruim para ganhar chances e marcar gols importantes pelo time de Felipe Conceição

O atacante Willian Pottker, autor de dois gols no último domingo, na goleada de 4 a 0 sobre o Patrocinense, que classificou o Cruzeiro para semifinal do Campeonato Mineiro, acirrou a disputa por uma vaga no setor ofensivo da equipe celeste. Além do gol, ele deu uma assistência ao meio-campista Matheus Barbosa e participou da jogada do gol feito por Jadson. Com a atuação, Pottker mostrou ao técnico Felipe Conceição que pode buscar uma vaga no ataque do clube mineiro.

Pottker chegou ao terceiro gol na temporada, todos marcados no Estadual, e já é o artilheiro da equipe celeste na campanha de 2021. O atacante, que fez os três primeiros jogos como titular, acabou sendo preterido por Felipe Conceição, na época em busca de padrão de jogo. Porém, com a suspensão do atacante Rafael Sóbis, o treinador optou por dar mais uma chance a Pottker na última partida, e ele não desperdiçou a oportunidade.

O atacante destacou que o momento aumenta sua própria confiança e de toda equipe.

“A gente está marcando novamente. Se não me engano, este foi meu quarto jogo na temporada, iniciando jogando. Venho tendo poucos minutos. Sempre entro com cinco, 10, 15 minutos”, disse.

Ele também reconheceu que para conseguir voltar a titularidade é importante manter o alto nível de trabalho nos treinos.

“Quanto à disputa (por vaga no time), tenho que trabalhar como foi feito hoje. Falar pouco e trabalhar bastante. É assim que a gente conquista nossos objetivos na vida: trabalhando e falando pouco. Seguir trabalhando, e as coisas vão acontecer naturalmente”, completou.

Elogios do treinador

A boa atuação ainda rendeu elogios de Felipe Conceição, que atribuiu o rendimento de Pottker ao trabalho desempenhado na Toca da Raposa 2.

“As coisas que acontecem com ele e com outros atletas de evolução é um trabalho diário. Sempre houve conversa com ele, disponibilidade de atuar ali (centralizado no setor ofensivo) e demonstrou o potencial para atuar na posição. Ficamos felizes. pois é mais um atleta que deixa a equipe mais forte”, disse Conceição.

Onde Pottker pode atuar?

Pottker chega agora para disputar posição com Bruno José no duelo do próximo domingo (2), diante do América-MG, já que, Rafael Sóbis tem retorno garantido. O técnico Felipe Conceição se mostra satisfeito com o desempenho recente do atacante:

"É importante você ter não só referências técnicas, mas também referências de caráter, de pessoas, que apesar da idade, de tudo que fizeram na carreira, estão ali lutando, estão saindo da zona de conforto. O Sóbis correu muito durante a partida, um atleta de 35 anos, mas que se dedica todos os dias, que está jogando e correndo bastante. Tudo isso agrega a esse processo”, reconheceu o treinador.

Conceição ainda explica que o aumento da produção de alguns atletas ocorre no momento certo e de responsabilidade com partidas decisivas, como as da semifinal do Mineiro, que darão amadurecimento ao time celeste.

“No que isso ajuda para o nosso objetivo mais importante, que é a Série B? Buscar a vitória em um clima mais tenso. Isso vai trazer evolução para a nossa equipe; este é o nosso principal planejamento: que a gente cresça o suficiente até a Série B. Se vier com título, melhor ainda, mas o nosso pensamento é etapa por etapa. Agora vamos pensar na semifinal. São dois jogos importantes para nossa evolução. E se for do nosso merecimento, que a gente passe para ter mais dois jogos e, assim, lutar pelo título", reiterou.

Para chegar a final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro precisa de gols. O América-MG, dono de melhor campanha na fase classificatória, entra com a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo número de gols.

Experiência a serviço do Cruzeiro

Em meio ao elenco de jovens atletas, William Pottker, com 27 anos, foi anunciado como reforço em novembro do ano passado, por indicação do técnico Luiz Felipe Scolari. O jogador assinou por quatro temporadas com o Cruzeiro e já marcou seis gols em 24 jogos. Na negociação, o meia Maurício, revelado no clube mineiro, foi para o Internacional.

Pottker começou a carreira no Figueirense e se destacou na Ponte Preta em 2016, quando foi artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante chegou ao Colorado gaúcho em 2017 para a disputa da Série B do Brasileirão e foi um dos destaques da equipe na campanha de acesso. No total, fez 108 jogos e marcou 26 gols pelo clube gaúcho.