De Bruyne: “City pode ser o melhor time de todos os tempos”

Meia não descarta possibilidade da equipe conquistar quadrúplice coroa no ano, mas reforça foco em ganhar cada partida

Durante entrevista para a Sky Sports, o meia Kevin De Bruyne considerou pouco prováveis as chances de o Manchester City conquistar uma quadrúplice coroa na temporada, e que o feito faria da equipe "a melhor de todos os tempos".

"Isso é quase impossível. Nós tentaremos ganhar o máximo de jogos possíveis. Se ganharmos quatro títulos, devemos ser considerados o melhor time de todos os tempos pois ninguém nunca conseguiu isso. Mas não estamos focados nisso no momento", considerou o belga.

Os Citizens conquistaram a Carabao Cup no último domingo (24) contra o Chelsea após empatar no tempo normal e decidir o título nos pênaltis. O clube está na vice-liderança da Premier League com 65 pontos, um a menos que o Liverpool, primeiro colocado, disputa as quartas de final da FA Cup contra o Swansea City e tem nas oitavas de final da Champions League o Schalke 04 pela frente.

De Bruyne reiterou a atenção da equipe em fazer uma temporada boa a partir de cada jogo.

"Queremos ganhar todas as partidas, mas não pensamos em uma quadrúplice coroa. Se ganharmos três troféus e chegarmos na final da Champions League, aí sim poderemos falar disso. Antes, de maneira alguma", concluiu o camisa 17.

How to make a pie chart from your data. Please take my survey now

O time volta a atenção para o Campeonato Inglês, onde encara o West Ham na próxima quarta-feira (27) e pode retomar a dianteira da competição em caso de vitória e empate ou derrota dos Reds.