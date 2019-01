DAZN chega ao Brasil em versão Beta: seja um dos primeiros a testá-lo!

O serviço esportivo de streaming se prepara para o lançamento definitivo. Seja parte dos primeiros que vão testá-lo!

DAZN chega ao Brasil e mudará o modo como todos consomem esportes. Mas, antes, sua opinião é importante: teste a versão BETA e seja um dos primeiros a conhecê-lo!

DAZN é o primeiro serviço de streaming do mundo dedicado a esportes ao vivo, oferecendo aos torcedores acesso ilimitado à gama mais ampla de modalidades, ao vivo ou on demand, em praticamente qualquer dispositivo com conexão à internet. O serviço, que já transmite suas primeiras partidas no Brasil por YouTube e Facebook, já funciona em Estados Unidos, Canadá, Itália, Japão, Áustria, Suíça e Alemanha, além de estar também chegando à Espanha.

Seja um Beta tester e você poderá conhecer em primeira mão tudo o que a plataforma oferecerá. Seus comentários e sugestões nos ajudarão a melhorar a experiência que oferecemos aos fãs de esportes no mundo todo.

Além disso, ao fazer parte da nossa exclusiva comunidade Beta, você terá acesso a conteúdo privilegiado quando a plataforma estiver oficialmente disponível.

COMO FUNCIONA?

Fazer parte dos testes é simples:

Faça seu perfil pessoal online;

Guarde o segredo! A primeira regra da comunidade Beta é nunca falar sobre a comunidade Beta… portanto, pedimos que preencha um acordo de confidencialidade para confirmar sua discrição;

Participe dos testes e deixe suas impressões e sugestões por meio do formulário online correspondente.

Tudo combinado? Torne-se um Beta Tester!

DAZN funciona em vários dispositivos, como smart TVs, consoles de games, smartphones, tablets e computadores. Veja todos os detalhes sobre como o serviço funciona.

Para mais informações, acesse o site oficial do DAZN Brasil e também siga o serviço no Facebook e no YouTube.

Clique aqui para demonstrar seu interesse em fazer parte da comunidade Beta do DAZN