Danubio se une ao Defensor e também faz queixa contra o Galo na Conmebol

Eliminado na Fase 2 da Libertadores, o clube uruguaio se juntou ao compatriota Defensor Sporting na reclamação contra o Atlético-MG

O Defensor Sporting, do Uruguai, foi à Conmebol para solicitar os pontos da primeira partida da Fase 3 da Libertadores, contra o Atlético-MG, e ganhou companhia na situação. A informação é do globoesporte.

De acordo com a publicação, o rival do Galo na etapa anterior do torneio se manifestou pedindo a sanção do clube por conta das irregularidades na inscrição de jogadores. O Atlético é apenas um dos 21 que tiveram problemas para enviar a lista ao órgão. A representação foi feita fora do prazo estabelecido em regulamento. O documento exige que seja feito até 24 horas após a partida.

Mais artigos abaixo

How to make a pie chart from your data. Please take my survey now

"Nos unimos à reclamação do Defensor, apesar de estarmos fora do prazo. Fizemos isso fora do prazo porque a Conmebol jamais nos informou, no momento certo, sobre os erros nos envios das listas (dos atletas inscritos)", disse a assessoria de imprensa do Danubio ao site.

O clube uruguaio, por sua vez, evita dizer qual a expectativa em relação à representação contra o Atlético na Conmebol:

"Isso depende da Conmebol. Danubio fez sua parte de lembrar da irregularidade e lembrar que, no nosso caso, foi tudo dentro do regulamento. O que o Danubio fez foi alertar sobre a irregularidade. Logo, a Conmebol decide com base nas sansões previstas no regulamento", concluiu a assessoria de imprensa.