Danilo revela recusa ao Bayern de Munique: 'Eu não queria'

O jogador, que pensa em ser técnico, interessou os alemães na última janela de transferências

Quando foi atrás da Juventus para tentar a contratação de Danilo, o Bayern de Munique acabou frustrado, ouvindo dois nãos. Além do clube, o lateral brasiliero também não quis se transferir para o gigante alemão, conforme revelou agora, meses depois, em entrevista.

Nos últimos anos, Danilo se firmou no time da Juventus, se tornando peça fundamental para o time, ainda mais neste início de temporada turbulento. A boa fase, além de render convocações regulares para a seleção brasileira, fez com que o lateral chamasse a atenção no mercado da bola.

Na última janela de transferências, no meio de 2021, Danilo virou um dos alvos do Bayern de Munique, buscando um reforço para a lateral direita. A janela se fechou e a transação acabou não acontecendo, uma vez que nem a Juventus e nem Danilo queriam a mudança.

Agora, alguns meses depois das tratativas, o jogador confirmou o interesse do clube da Bundesliga, mas admitiu que não estava interessado em deixar a Juve, o que acabou sendo decisivo para que a transferência não tenha se concretizado.

"Sim [o Bayern me queria], mas não queria ir para lá. E, felizmente, a Juve também não planeja me vender. A Juve encerrou as negociações desde o início", disse o lateral brasileiro em entrevista ao La Repubblica.

Mesmo sem querer deixar o Juve, Danilo já começa a fazer planos para o futuro, mas um futuro mais distante, quando pendurar as chuteiras. O jogador revelou que, mesmo que não tenha pensado nisso por anos, ele já começou a refletir sobre seguir uma carreira no futebol.

Perguntado sobre a possibilidade de ser técnico no futuro, o jogador de 30 anos respondeu: "Sim, mesmo que ainda não tenha decidido se serei realmente treinador. Até 5 ou 6 anos atrás eu não pensava nisso, hoje é algo que tenho em mente”.

Na Juve desde 2019, Danilo já disputou 84 jogos e marcou três gols. Antes de defender a Velha Senhora, passou por Porto, Real Madrid e Manchester City, além de América-MG e Santos, quando atuava no Brasil.