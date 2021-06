Danilo Fernandes pode trocar Inter pelo Bahia

O goleiro atualmente é o terceiro reserva do Colorado

O Bahia pode ser o novo destino do goleiro Danilo Fernandes, que hoje é terceiro reserva no Internacional. Danilo Fernandes está com o seu contrato acabando no final deste ano e não terá seu vínculo renovado com o Inter.

Hoje o Inter tem Daniel como titular e Marcelo Lomba como reserva imediato, por isto a direção do Internacional não irá impor nenhuma dificuldade na liberação de Danilo Fernandes.

Procurado pela reportagem da Goal para falar sobre o assunto, o vice de futebol João Patrício Herrmann se limitou a dizer que o goleiro estava treinando normalmente, mas que em julho alguma negociação poderá acontecer.

Vindo do Sport Recife, Danilo Fernandes foi anunciado pelo Inter em maio de 2016 para substituir Alisson, recém negociado com a Roma-ITA. Nestes quatro anos e meio de Internacional, Danilo Fernandes viveu o rebaixamento para Série B, em 2016, e o retorno para Série A, no ano seguinte.