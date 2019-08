Daniel Alves estreia com gol pelo São Paulo

O camisa 10 demonstrou oportunismo para completar jogada iniciada por Juanfran

Daniel Alves estreou, literalmente, com o pé direito pelo . Neste domingo (18), o novo camisa 10 abriu o placar para o Tricolor no duelo contra o Ceará, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O craque, imortalizado como latera, mas que já começou atuando como meia, mostrou oportunismo dentro da área para aproveitar a ajeitada de Raniel após bom cruzamento rasteiro de Juanfran – outro estreante.

SERÁ QUE TEM ESTRELA?



O primeiro gol de @DaniAlvesD2 com a camisa do São Paulo.#SPFCXCEA#saopaulofc pic.twitter.com/AUZ75zmgMz — Resenha com Futebol (@RFutebol1) August 18, 2019

Na comemoração, Dani Alves beijou o escudo são-paulino, demonstrando mais uma vez o amor que sempre disse ter pelo clube. Ao longo de sua carreira, o Daniel só havia estufado as redes em uma estreia por clubes pelo : em 2017, o então lateral estufou as redes do no segundo tempo da Supercopa da . Pelo São Paulo, contudo, demorou somente 40 minutos para estufar as redes.