São Paulo prepara festa no Morumbi para apresentar Dani Alves

Os ingressos serão vendidos a R$ 5,00 e a expectativa é de ver o Morumbi cheio

O torcedor são-paulino, animado com a chegada de Daniel Alves, já tem data para ver a apresentação do novo camisa 10: o jogador de 36 anos será apresentado, oficialmente, nesta terça-feira (06), às 20h no Morumbi.

A diretoria tricolor prepara uma grande festa para apresentar Dani Alves, com direito a palco no meio do gramado, mosaico da torcida e fogos de artifício. Os ingressos serão vendidos pela internet, sábado e domingo, e em uma bilheteria física na segunda-feira. O preço da entrada é de R$ 5,00.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A expectativa é de presença maior do que 40 mil torcedores. Vale destacar que quando Luiz Fabiano foi apresentado, em 2011, um público de cerca de 45 mil pessoas esteve presente no estádio.