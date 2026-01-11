Damac x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Saudita 2025/26

Damac e Al-Ittihad se enfrentam nesta terça-feira (13), às 14h30 (de Brasília), no Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, em Abha, pela 15ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT (streaming) (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Damac vive uma fase complicada na Saudi Pro League. O time está próximo da zona de rebaixamento com apenas nove pontos somados até agora. Na última rodada, a equipe sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Al-Khaleej, resultado esse que deixou o time em uma situação ruim no campeonato. O Damac ainda não venceu em casa nesta temporada, o que aumenta a pressão para esse jogo.

Por outro lado, o Al-Ittihad chega muito mais forte para o duelo. O atual campeão ocupa neste momento a 6ª colocação na tabela, brigando por uma vaga na competição continental. O time vem de uma incrível sequência de seis vitórias seguidas, com destaque para Karim Benzema, que tem mostrado muito poder ofensivo e ajudando outros companheiros.

O favoritismo do jogo está todo do lado do Al-Ittihad, mas o Damac precisa fazer jogo duro e pontuar para se afastar da zona de rebaixamento.

Damac: Kewin Silva; Sanousi Al-Hawsawi, Hassan Rabea, Al-Khaibre e Abdurahman Al-Obaid; Jesús Medina, Riyadh Sharahili, Valentín Vada e Dhari Al Anazi; Morlaye Sylla e Hazzaa Al-Ghamdi. Técnico: Armando Evangelista.

Al-Ittihad: Predrag Rajkovic; Muhannad Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Ahmed Sharahili e Hasan Kadesh; N’Golo Kanté, Fabinho e Roger Fernandes; Moussa Diaby, Steven Bergwijn e Karim Benzema. Técnico: Sergio Conceição.

Desfalques

Damac

O zagueiro Jamal Harkass está lesionado.

Al-Ittihad

O zagueiro Saad Al-Moussa está com uma lesão no tornozelo, enquanto o meio-campista Houssem Aouar segue com uma lesão muscular.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de janeiro de 2026

terça-feira, 13 de janeiro de 2026 Horário: 14h30 (de Brasília)

14h30 (de Brasília) Local: Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha - Arábia Saudita

