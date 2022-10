Dínamo de Zagreb x Milan: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Nesta terça-feira, equipes buscam a recuperação na UCL 2022/23; veja como acompanhar ao vivo na internet

Empatados com quatro pontos cada, e ainda lutando por uma vaga nas oitavas de final da Champions League, Dínamo de Zagreb e Milan entram em campo nesta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), no Estádio Maksimir, pela quinta rodada do Grupo E da Liga dos Campeões 2022/23. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Buscando reencontrar o caminho da vitória na UCL após duas derrotas consecutivas, o Milan chega embalado com duas vitórias no Campeonato Italiano.

Para o confronto fora de casa, o técnico Stefano Pioli pode ter Simon Kjaer na defesa, acompanhado por Matteo Gabbia ou Pierre Kalulu, enquanto Sergino Dest, com dores, é tratado como dúvida.

Olivier Giroud retorna após ter sido poupado na goleada aplicada sobre o Monza por 4 a 1 na última rodada do Campeonato Italiano, apoiado pelo artilheiro Rafael Leão.

Do outro lado, o Zagreb com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos da Champions League, pode ter Martin Baturina no banco de reservas para a entrada de Luka Ivanusec.

Prováveis escalações

Escalação do provável ZAGREB: Livakovic; Ristovski, Peric, Sutalo; Misic; Moharrami, Ademi, Ljubicic, Ivanusec; Orsic, Petkovic.

Escalação do provável MILAN: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leão; Giroud.

Desfalques

Milan

Davide Calabria, Alexis Saelemaekers, Zlatan Ibrahimovic e Mike Maignan, lesionados, seguem fora.

Zagreb

A equipe croata não possui desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça-feira, 25 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio Maksimir – Zagreb, CRO

• Arbitragem: SZYMON MARCINIAK (árbitro), PAWEL SOKOLNICKI e TOMASZ LISTKEWLCZ (assistentes), TOMASZ MUSIAL (quarto árbitro) e TOMAZN KWLATKOWSKI (AVAR)