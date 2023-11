Cuiabá x Vasco: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), na Arena Pantanal; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cuiabá recebe o Vasco na tarde desta quinta-feira (2), a partir das 17h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de duas derrotas e um empate, o Vasco busca reencontrar o caminho da vitória. Na zona de rebaixamento, com 31 pontos, o time terá mudanças para o confronto fora de casa.

O técnico Ramón Díaz deve voltar com Medel e Maicon na zaga, enquanto Paulo Henrique, com dores, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Robson deve seguir no time titular.

Do outro lado, o Cuiabá, no meio da tabela, com 40 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva. Sem o capitão Walter, suspenso, está fora. João Carlos é o provável substituto.

Prováveis escalações

Cuiabá: João Carlos; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro e Denílson; Clayson, Pitta e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique (Robson), Maicon, Medel, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Gabriel Pec, Payet e Sebastían (Erick Marcus). Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Cuiabá

Walter, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?