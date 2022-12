Cuiabá tenta empréstimo de Jonas Toró, ex-São Paulo

Clube enviou proposta ao Panathinaikos, da Grécia, pela contratação do atacante por empréstimo no mercado da bola

O Cuiabá está interessado na contratação de Jonas Toró, do Panathinaikos, da Grécia. O clube tenta levá-lo por empréstimo à Arena Pantanal, como soube a GOAL.

A proposta já foi enviada aos gregos, e o clube avalia a possibilidade de acertar a negociação no mercado da bola. A resposta só será dada nos próximos dias.

O Cuiabá busca um atleta para atuar pelos lados do gramado e acredita que Jonas Toró, de 23 anos, é um nome interessante. A proposta foi feita nos últimos dias.

O Panathinaikos ainda avalia se seria interessante enviar o atacante de volta ao Brasil nesta janela de transferências. Ele defende o Levadiakos, também da Grécia, por empréstimo até junho de 2023.

Revelado pelas divisões de base do São Paulo, Toró chegou ao Panathinaikos de forma gratuita. Ele assinou contrato até 30 de junho de 2025 — o vínculo está avaliado em 12 milhões de euros.

O Tricolor paulista manteve 25% dos direitos econômicos de Toró, enquanto jogador ficou com 20%, e o Panathinaikos tornou-se detentor de 55% dos direitos econômicos.

Antes de deixar o Morumbi rumo à Europa, o atacante passou por dois clubes do futebol brasileiro por empréstimo: ele defendeu as cores do Sport e do Atlético-GO.