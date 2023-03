Cuiabá x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (23), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20; veja como como acompanhar na TV e na internet

Separados por apenas um ponto, Cuiabá e América-MG se enfrentam na noite desta quinta-feira (23), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela quarta rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Brigando pela liderança do Grupo A, com seis pontos, o América-MG volta a campo em busca da segunda vitória consecutiva. Na última rodada venceu o Ceará por 2 a 0, enquanto o Cuiabá, em quinto, com cinco, vem de empate com o Fluminense em 1 a 1.

Prováveis escalações

Cuiabá sub-20: Rhyan; Gustavo Café, Vinicius Dorneles, Renan Carrasco e Rikelme; Calebe, Júnior Farinea (Thomas) e Luiz Felipe; Jadson, Cauã e Titto.

América-MG sub-20: Carlos; Samuel, Julio, Jurandir, Rafael Barcelos, Breno, Paulinho, Yago Souza, Yago Santos, Rodrigo Varanda e Renato Marques.

Desfalques

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?