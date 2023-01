Cuéllar aceita reduzir salário para jogar no Inter; Al Hilal ainda breca saída

Volante recebe quase R$ 21 milhões por temporada. Al Hilal não quer perder jogadores enquanto estiver cumprindo punição da Fifa

O Internacional teve uma conversa com o estafe de Gustavo Cuéllar nessa quarta-feira (4) para discutir uma possível volta ao Brasil, onde o atleta defendeu as cores do Flamengo. O jogador está disposto a reduzir o salário e se adequar à realidade financeira do clube, como soube a GOAL. O entrave, neste momento, é o Al Hilal, da Arábia Saudita.

O atleta está disposto a reduzir a remuneração bruscamente para atuar no país novamente. Ele recebe 3,6 milhões de euros (R$ 20,76 milhões) por temporada no futebol saudita. O Colorado está disposto a pagar menos da metade disso para tê-lo no elenco comandado por Mano Menezes.

Em conversa virtual na tarde dessa quarta-feira, o estafe do jogador, liderado pelos brasileiros da OTB Sports, avisou aos gaúchos que aceitará uma redução brusca da remuneração para atuar no Beira-Rio.

Desta forma, o único empecilho para o retorno do colombiano à América do Sul é o transfer ban [impedimento de registrar novos jogadores] sofrido pelo Al Hilal. O clube não pretende se desfazer de atletas enquanto não se livrar da sanção imposta pela Fifa.

Em dezembro de 2022, o Vasco se colocou à disposição para pagar cerca de US$ 2,4 milhões (R$ 13 milhões) pela contratação do meio-campista. Entretanto, à época, a diretoria saudita descartou fazer negócio por causa do transfer ban. O clube não quer perder atletas neste momento da temporada — a situação de Michael, que tem interesse do Grêmio, é semelhante.

Gustavo Cuéllar tem contrato com o Al Hilal até 30 de junho de 2024. Ele foi contratado pelo clube em agosto de 2019, depois de passagem de sucesso pelo Flamengo.

Na atual temporada, fez oito partidas pelo time saudita, sendo sempre titular. Ele soma 720 minutos em campo em 2022/23 no futebol local.