CSE x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

CSE e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 11h (de Brasília), no Estádio Nicolau Alayos, em São Paulo, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal Xsports (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Em busca do sexto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Internacional conquistou a competição pela última vez em 2020, ao levar a melhor sobre o Grêmio, seus maiores rivais, na final que terminou com placar empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar e 3 a 1 nos pênaltis para o Colorado. Na atual edição da Copinha, a equipe sulista integra o Grupo 32, ao lado Nacional, Portuguesa Santista e CSE.

Do outro lado, o CSE, time alagoano, disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela segunda vez em sua história.

Na primeira rodada da Copinha 2026, o Internacional empatou em 0 a 0 com a Portuguesa Santista, enquanto o CSE perdeu do Nacional por 2 a 0.

A primeira fase da Copinha conta com 128 times divididos em 32 grupos, sendo que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a etapa seguinte. A partir daí, o torneio passa a ser disputado em sistema de mata-mata até a final, marcada para o dia 25 de janeiro.

CSE: Junior, Magno Davi, Jamysson, Luca, Vampeta, Cara Veia, Kauan, Jonas, Felipe, Pepeu e Alisson. Técnico: Sóstenes Felix

Internacional: Filipe Sírio, Jhonatan, João Miranda, Esley, Lorenzo Vaghetti, Luiz Felipe, Ryan, Gabriel Palma, Victor Hugo, Eduardo e Gustavo Ulguim. Técnico: Mário Jorge

Desfalques

CSE

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 7 de janeiro de 2026

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis