Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copinha 2026

Cruzeiro e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo do canal CazéTV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Cruzeiro chega às oitavas com uma campanha de 100% de aproveitamento na Copinha até aqui. Os mineiros eliminaram a Ponte Preta na terceira fase com uma vitória de 3 a 0, mantendo bom ritmo ofensivo e organização tática. Além disso, o time contará com reforços de jovens que estavam com a equipe profissional no Campeonato Mineiro, como zagueiro Kaiquy Luiz, lateral Nicolas Pontes e o meio-campista Rhuan Gabriel.

O Santos também chega nas oitavas com 100% de aproveitamento na competição. Na última rodada, o Peixe teve uma atuação dominante ao golear a Ferroviária por 4 a 1. Em todos os jogos até aqui, os santistas mostraram grande volume de jogo e poder ofensivo.

Esse confronto promete ser um dos duelos mais equilibrados das oitavas de final. Tanto Cruzeiro quanto Santos chegam com campanhas fortes e ambições claras de avançar no mata-mata.

Cruzeiro: Vitor Lamounier; Nicolas Pontes, Kaiquy Luiz, João Cervi e William Fernando; Alessandro, Eduardo Pape e Rhuan Gabriel; Pablo Neri, Gustavo Zago e Luís Fernando. Técnico: Mairon César.

Santos: Rodrigo Falcão; JP Chermont, João Alencar, João Ananias e Marcelo Torrez; Gustavo Henrique, Pepê Fermino e Bernardo Paias; Mateus Xavier, Pedro Assis e Nadson. Técnico: Vinicius Marques.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 16 de janeiro de 2026

sexta-feira, 16 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira - São Carlos, SP

