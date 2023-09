Cruzeiro x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (3), no Mineirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e RB Bragantino se enfrentam na noite deste domingo (3), a partir das 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada ( veja a programação completa aqui ).

Depois de uma sequência de quatro empates e três derrotas nos últimos sete jogos disputados, o Cruzeiro entra em campo pressionado pela vitória. Ainda sem técnico após a demissão de Peppa, a equipe será comandada por Fernando Seabra, treinador do sub-20. No momento, a Raposa soma 25 pontos, enquanto o RB Bragantino, com 35 pontos, segue na briga pelo G-4.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em 14 jogos disputados, foram seis vitórias para cada lado, além de dois empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, a Raposa venceu por 3 a 0.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; Helibelton Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Filipe Machado (Mateus Vital); Wesley, Arthur Gomes e Rafael Papagaio (Bruno Rodrigues). Técnico: Pepa.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Léo Realpe e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Yani e Gustavinho; Sorriso, Vitinho e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Cruzeiro

Matheus Pereira, Rafael Bilu, Ramiro e Wesley Gasolina seguem como desfalques.

RB Bragantino

Eduardo Santos, Lucas Cunha, com o volante Raul, com os meias Nathan Camargo e Eric Ramires, Henry Mosquera e Eduardo Sasha estão machucados.

Quando é?