Cruzeiro x Internacional: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (5), no Mineirão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Cruzeiro recebe o Internacional neste domingo (5) às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Lutando contra o rebaixamento, com 37 pontos, três a mais que o Vasco, equipe que abre o Z-4, o Cruzeiro volta a campo pressionado após a derrota para o São Paulo por 1 a 0.

Do outro lado, o Internacional, com 39 pontos, vem de derrota para o Coritiba por 4 a 3 e empate com o América-MG em 1 a 1 nos últimos dois jogos disputados. Nico Hernández, com desconforto no joelho direito, é tratado como dúvida.

Em 84 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 30 vitórias, contra 29 do Cruzeiro, além de 25 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Neris e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert (Nico); Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Cruzeiro

Anderson, expulso contra o São Paulo, e Rafael Papagaio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?