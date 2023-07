Cruzeiro x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Equipes estreiam nesta quinta-feira (6), na Arena Vera Cruz; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam na noite desta quinta-feira (6), na Arena Vera Cruz, em Betim, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Enquanto o Cruzeiro vem de vitória sobre o Inter de Minas por 1 a 0 pelo Campeonato Mineiro sub-17, o Grêmio vem de triunfo sobre o Juventude por 5 a 1 no agregado, e está na final do Gauchão sub-17 2023.

Na sequência, o Grêmio terá pela frente o São Paulo na próxima terça-feira (11), em Eldorado. Já o Cruzeiro irá visitar o Palmeiras na quarta-feira (12), a partir das 15h (de Brasília).

Prováveis escalações

Cruzeiro sub-17: Marcelo; Ricardo Bordon, Vitinho, Kaiquy, William, Rhuan Gabriel, Cauan, Bruno, Kaique, Ruan Índio e Higor Henrique.

Grêmio sub-17: João Victor, Murilo, Frederico, Pedro Gabriel, Bernardo Zortea, Artur Pereira, Guga, Natã Barbosa, Alysson Edward , Fernandinho, Acácio.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?