Cruzeiro x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), pela oitava rodada; veja como acompanhar na internet

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam na tarde desta quarta-feira (26), às 15h (de Brasília), no SESC Alterosas, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do canal do Cruzeiro, no YouTube.

Após sofrer uma grande derrota para o Santos por 7 a 3 na última rodada, o Cruzeiro busca se reerguer no Brasileirão sub-20. No momento, a equipe ocupa a sétima colocação do Grupo B, com 10 pontos, e um registro de três vitórias, um empate e três derrotas, resultando em um aproveitamento de 47%.

Enquanto isso, o Fortaleza, que se encontra em quinto lugar com 12 pontos, vem de uma sequência de três vitórias consecutivas no torneio.

Prováveis escalações

Cruzeiro sub-20: Ítalo Brito; Pedrão, Bruno Alves, Ruan Santos e Japa; João Gabriel, Jhosefer e Ítalo Isaac; Lázaro, Vitinho e Denilson. Técnico: Fernando Seabra.

Fortaleza sub-20: Carlos Brito; Breninho, Kauã, Geilson Souza, João Henrique, Riquelme, Vinicius Gabriel, Caio Dantas, Brayan, Fabricio Dias, Iarley. Técnico: Leandro Zago.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Quando é?