Cruzeiro conversa com elenco para reduzir salários; Maicon, Sidnei e reforços para 2022 dependem de adequação

O Cruzeiro iniciou conversas para reduzir os contratos dos reforços contratados para a próxima temporada e dos atletas que tem vencimentos elevados e já estão no elenco há mais tempo. O desejo de Ronaldo Fenômeno e seus pares é enxugar os gastos em 60% — a folha salarial mensal do futebol deve cair de R$ 4,5 milhões para R$ 1,8 milhão.

Os nove reforços contratados pelo Cruzeiro — o goleiro Jaílson, o lateral direito Pará, os zagueiros Maicon e Sidnei, os volantes Machado e Pedro Castro, os meias João Paulo e Fernando Neto e o atacante Edu — foram contatados pela nova gestão a fim de reduzir os números combinados anteriormente em seus respectivos compromissos.

A GOAL teve acesso aos números dos contratos, incluindo salários e luvas. Ao todo, o grupo representaria um custo adicional de R$ 1,260 milhão por mês à folha salarial do clube — o montante inclui apenas o pagamento feito na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). A ideia é que este valor seja reduzido em 60%, o que significaria uma queda para R$ 504 mil mensais.

Outra ideia do clube é reduzir o valor das luvas. O clube se dispôs a pagar R$ 3,05 milhões a cinco reforços por causa da assinatura de seus respectivos contratos. Jaílson, Sidnei, Maicon, Pedro Castro e João Paulo receberão o montante, que será diluído no período em que estiverem na Toca da Raposa II.

Os interlocutores de Ronaldo procuram os empresários dos jogadores a fim de negociar a redução dos valores. Os que não aceitarem poderão acionar o clube com o intuito de cobrarem as multas rescisórias. A GOAL detalha o que foi feito em alguns contratos.

O goleiro Jaílson receberia R$ 130 mil por mês ao assinar por uma temporada no Cruzeiro. O jogador ainda teria R$ 150 mil de luvas, que seriam pagos no decorrer do seu compromisso. Em caso de acesso à Série A e participação em 60%, teria o compromisso estendido por mais uma temporada. O estafe do jogador foi procurado para conversar sobre a redução salarial.

O zagueiro Sidnei é o dono do maior salário dentre os reforços anunciados pelo Cruzeiro. Com contrato de duas temporadas, o atleta receberia R$ 250 mil mensais na Toca da Raposa II e teria R$ 1,2 milhões de luvas diluídas em 24 meses. Ele foi procurado para reduzir o contrato e se recusou a negociar a diminuição dos valores. O atleta tentará receber o que tem direito pela quebra do compromisso na justiça.

O zagueiro Maicon era dono do segundo maior salário dentre os reforços cruzeirenses. O defensor, ex-São Paulo, tinha um contrato de três anos, com salários de R$ 230 mil mensais e luvas de R$ 1,5 milhão, diluídas em 36 meses.

O volante Pedro Castro firmou contrato de três temporadas, com salários de R$ 130 mil. Ele receberia luvas de R$ 100 mil. O meia-atacante João Paulo teria vínculo de dois anos, com remuneração mensal de R$ 150 mil e luvas de R$ 100 mil.

Pará (R$ 150 mil por mês), Machado (R$ 30 mil por mês), Fernando Neto (R$ 100 mil por mês) e Edu (R$ 90 mil por mês) não teriam direito a luvas, conforme contratos. O lateral direito assinou por dois anos, o volante firmou por uma temporada, o meia-atacante fechou por duas temporadas, e o centroavante assinou por três anos.

Todos os reforços já foram procurados para reduzir os salários. A maioria negocia com o clube para se adequar à nova realidade financeira.

Nomes do passado são procurados

Outros jogadores foram procurados pela nova gestão do Cruzeiro para discutir questões contratuais. O goleiro Fábio, o zagueiro Ramon, o volante Rômulo e o atacante Marcelo Moreno iniciaram conversas sobre questões contratuais.

A intenção é reduzir os valores firmados com os jogadores. O centroavante Marcelo Moreno, que não tem permanência confirmada, é dono da maior remuneração no clube — ele recebe R$ 400 mil por mês. O ídolo Fábio fica na segunda colocação, com um salário de R$ 350 mil mensais.

Rômulo deixou uma remuneração de R$ 160 mil por mês em sua primeira temporada para um pagamento de R$ 250 mil mensais. Há conversas para que ele reduza o valor e abra mão de seu aumento de 56,25%.

Ramon é outro jogador que foi procurado pelo clube para reduzir os valores de seu contrato. O zagueiro recebe R$ 240 mil por mês na Toca da Raposa II.