Cruzeiro cede 5% dos direitos a Maurício e faz acordo por fim de ação de R$ 1,2 milhão

O Cruzeiro costurou um acordo trabalhista com o meia-atacante Maurício, negociado ao Internacional em novembro de 2020. O clube mineiro cedeu 5% dos direitos econômicos ao atleta em troca do fim de uma ação judicial de R$ 1,2 milhão, conforme apurado pela GOAL.

O jogador cobrava salários atrasados, FGTS, direito de imagem, luvas, 13º proporcional e férias. Ele aceitou receber um percentual de seus direitos econômicos em troca do perdão do débito, acumulado entre 2019 e 2020.

Maurício defendeu o Cruzeiro entre 2018 e 2020. Ele chegou ao clube ainda nas divisões de base e se tornou profissional na equipe. Em novembro de 2020, o Inter mostrou interesse no jogador e fez uma negociação, avalizada pelo agente André Cury. Os mineiros tinham uma dívida com o empresário e abateram a pendência ao liberá-lo para os gaúchos. Foram abatidos R$ 3,3 milhões do débito com o intermediário.

O meia-atacante de 20 anos tem contrato com o Internacional até 30 de outubro de 2025. Ele é tratado como uma promessa no Beira-Rio.