Cruzeiro entra em acordo verbal com o Corinthians por empréstimo de Raul Gustavo

Zagueiro de 23 anos chega à Toca da Raposa II por empréstimo até o fim de 2023. Contrato terá opção de compra

O Cruzeiro encaminhou a contratação de Raul Gustavo por empréstimo no mercado da bola. O atleta assinará até o fim de 2023 com os mineiros, que terão opção de compra no acordo, como soube a GOAL. Já há um acordo verbal entre as partes.

O Corinthians autorizou a negociação nos moldes propostos pelo clube de Belo Horizonte — os salários do defensor serão pagos pelos cruzeirenses, de acordo com o contrato.

Os números envolvidos nas transações ainda são tratados em sigilo. Ainda faltam pequenos ajustes para que o atleta chegue à Toca da Raposa II no mercado da bola.

A chegada de Raul Gustavo é uma pedida do técnico Paulo Pezzolano. Ele queria a chegada de um zagueiro jovem e veloz para a composição do elenco. O jogador corintiano era tratado como o nome ideal para a solicitação do comandante.

O zagueiro de 23 anos tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2024. O defensor sonha com uma transferência para a Europa, mas não recebeu proposta até o momento.

Em 2022, ele fez 33 partidas pelo Corinthians, somando 2.840 minutos em campo. No período, foram quatro gols marcados e duas assistências.