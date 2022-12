Corinthians programa reunião para decidir futuro de Raul Gustavo

Cruzeiro fez consulta pelo atleta de 23 anos, mas empresários querem levá-lo para o futebol europeu

O Corinthians prepara uma reunião no decorrer da semana para discutir o planejamento. Dentre os assuntos, está o futuro de Raul Gustavo, zagueiro de 23 anos, como soube a GOAL. O atleta tem contrato até dezembro de 2024 no CT Joaquim Grava, mas a manutenção para a temporada seguinte dependerá do aval do departamento de futebol.

O técnico Fernando Lázaro conversará com o diretor de futebol Roberto de Andrade e o gerente Alessandro Nunes a fim de definir atletas que estarão no planejamento do próximo ano. A situação do defensor será pauta da conversa. Ele ainda não tem sequência garantida.

O Cruzeiro fez contato com os paulistas a fim de entender a situação do jogador, conforme publicado inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho e confirmado pela GOAL. No entanto, há outros interessados em contar com o jovem. Os demais não são revelados e tampouco fizeram proposta para tirá-lo da Neo Química Arena.

Parte do estafe do jogador trabalha com o intuito de levá-lo para o exterior. Ele tem os mesmos representantes de João Victor, que deixou o Corinthians na última janela de transferências para defender as cores do Benfica em negociação que rendeu 8 milhões de euros (R$ 44 milhões à época) aos cofres do clube paulista.

Hoje, além de Raul Gustavo, o Corinthians tem outros quatro zagueiros no elenco: Balbuena, Bruno Méndez, Gil e Robert Renan. A saída do atleta, portanto, não está descartada, conforme apurado pela reportagem. É possível que ele defenda outra equipe na próxima janela de transferências.

Em 2022, Raul Gustavo fez 33 partidas pelo Corinthians, somando 2.840 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e se responsabilizou por duas assistências.