Croácia x País de Gales ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Seleções entram em campo neste sábado (25), pela primeira rodada do Grupo D; veja como acompanhar na TV

Croácia e País de Gales se enfrentam na tarde deste sábado (25), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Poljud, pela primeira rodada do Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de terminar a Copa do Mundo do Qatar em terceiro lugar, a Croácia volta a campo com Modric e Ivan Perisic comandando a equipe, enquanto o País de Gales, que não avançou da primeira fase do Mundial de 2022, fará o seu primeiro jogo após o anúncio de aposentadoria de Gareth Bale.

Em seis jogos disputados entre as seleções, o Croácia registra quatro vitórias e dois empates. O País de Gales nunca venceu o adversário. No último confronto, válido pela fase de grupos das Eliminatórias da Euro 2019, as equipes empataram em 1 a 1.

Grupo D das Eliminatórias da Euro 2024

Armênia

Croácia

Letônia

País de Gales

Turquia

Pr ováveis escalações

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic, Majer; Kramaric, Orsic, Livaja. Técnico: Zlatko Dalic.

País de Gales: Hennessey; Ben Davies, Conor Roberts, Joe Rodon, Nico Williams; Aaron Ramsey, Joe Allen, Ethan Ampadu; Harry Wilson, Brennan Johnson, Daniel James. Técnico: Rob Page.

Desfalques

Croácia

Sem desfalques confirmados.

País de Gales

Não há desfalques confirmados

Quando é?