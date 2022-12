A Croácia já ganhou a Copa do Mundo? Quantos títulos ela tem?

Croatas tem uma história curta no Mundial, mas contam com um vice-campeonato

A seleção da Croácia não tem uma história muito longa na Copa do Mundo, o que torna alguns bons resultados ainda mais impressionantes. No entanto, o título mundial ainda está por vir para os croatas, que bateram na trave em 2018.

A primeira participação dos croatas na Copa do Mundo veio apenas em 1998, na França. Isso porque, antes disso, nas outras edições de Mundial, a Croácia era parte da Iugoslávia - até 1941 e depois da Segunda Guerra Mundial até 1991. Durante este tempo (em que foram disputadas as Copas de 1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986 e 1990), então, não tinha sua própria seleção, enquanto em 1994, ainda não era membro oficial da Fifa.

Foi só em 1998, então, que a Croácia esteve em sua primeira Copa do Mundo, e já começou com um bom resultado. Os estreantes acabaram na terceira posição geral, após perderem a semifinal para a França (eventual campeã), e vencerem a Holanda na disputa pela última vaga no pódio.

Nas duas edições seguintes, em 2002 e 2006, a Croácia foi eliminada ainda na fase de grupos (na primeira vez disputando vaga com Itália, Equador e México, e na segunda com Brasil, Austrália e Japão), antes de não se classificar para a Copa de 2010. E, em 2014, novamente ficou pelo caminho na primeira fase.

Em 2018, porém, liderada por Luka Modric, a Croácia conseguiu a maior campanha de sua história ao disputar a grande final da Copa do Mundo da Rússia. Na ocasião, acabou perdendo por 4 a 2 para a forte seleção francesa de Kylian Mbappé e cia, mas o vice-campeonato rendeu o prêmio da Bola de Ouro para Luka Modric e um novo status para a Croácia, que chegou no Qatar buscando mais uma boa campanha.