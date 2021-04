Críticas de Klopp à Superliga aumentam rumores de ida ao Bayern

Com a possível saída de Hansi Flick dos bávaros, o atual comandante do Liverpool surge como possível substituto

O diretor-geral do Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, afirma que nenhuma decisão foi tomada sobre quem o clube terá como seu próximo técnico, mas o nome mais especulado é o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp.

Assim como o técnico Pep Guardiola, Klopp criticou a competição criada no domingo (18), em que os clubes fundadores estariam sempre garantidos na competição, diferente de como funciona na atual Champions League, o que facilitaria sua possível saída dos Reds.

"Estou há 20 anos no futebol e muitas vezes os donos tomam decisões sem me perguntar e eu lido com isso. Não quero estar envolvido nessas coisas, eu não entendo. Sou uma pessoa de futebol. Não se trata de me decepcionar", afirmou Klopp.

Foto: Getty Images

"Estou aqui como treinador e farei isso enquanto as pessoas me deixarem fazer isso. Eu ouvi hoje que vou renunciar ou algo assim. Se os tempos ficarem ainda mais difíceis, não sei o que pode acontecer. Sinto-me responsável pela equipe, pelo clube e pela relação que temos com os nossos torcedores. É um momento muito difícil, mas vou tentar ajudar a resolver de alguma forma", acrescentou o alemão.

"Não estamos dentro porque não queremos fazer parte disso. Estamos felizes por jogar na Bundesliga, um negócio 'pão com manteiga', como dizem os britânicos. Estamos felizes por chegar à Champions League e não esquecemos da responsabilidade com os torcedores, que geralmente são contra esta ieia. E sentimos também a responsabilidade para com o futebol em geral”, concluiu ele.