Cristiano Ronaldo tenta levar James Rodriguez para a Juventus

Craque português deseja contar com o jogador do Bayern de Munique na próxima temporada

Além do lateral Marcelo, Cristiano Ronaldo deseja contar com James Rodriguez, seu ex-companheiro de Real Madrid e atualmente no Bayern de Munique, na Juventus.

De acordo com o jornal Marca, o craque deseja contar com o colombiano já na próxima temporada e está trabalhando nos bastidores para que a transação seja concluída.

Vale lembrar que James segue emprestado ao Bayern pelo Real desde 2017, com opção de compra.