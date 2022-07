Cristiano Ronaldo pode jogar na Roma com José Mourinho?

Craque português pode deixar o Manchester United por não acreditar na ambição do clube inglês

Um dos assuntos que deve render muita especulação é o futuro de Cristiano Ronaldo na temporada 2022/23. Existe a possibilidade de o craque português não permanecer no Manchester United e um dos possíveis destinos do gajo é a Roma, ao lado do antigo conhecido José Mourinho.

A apuração da GOAL confirmou que existe a intenção do cinco vezes melhor do mundo de deixar o Old Trafford nessa janela de transferências. Isso porque, a despeito de Erik Ten Hag dizer que conta com o gajo, CR7 acredita que o United não está pronto para disputar troféus na próxima temporada.

Vários clubes europeus estão de olho na situação do atacante e recentemente surgiram rumores que a Roma pode ser o destino do camisa 7. Ele se reencontraria com seu compatriota e ex-treinador José Mourinho.

Na temporada que passou, Ronaldo marcou 24 gols pelo Manchester United e quer seguir jogando em alto nível, em uma equipe que brigue por troféus.

A Roma conquistou o título da primeira edição da Conference League, ao bater o Feyernoord na final e jogará a Liga Europa em 2022/23. Mas, ao que tudo indica, a Roma não deverá contar com o serviço e os gols do craque português. Quem pensa isso é o maior ídolo do time da Loba, Francesco Totti.

"Para ser sincero, eu nunca acreditei em [Cristiano] Ronaldo na Roma. Porque eu conheço a realidade da situação atual", declarou o ex-jogador à Sky Sports Italia.

Outros clubes monitoram a situação contratual de CR7, exemplos disso são o Chelsea, Napoli e até mesmo o Real Madrid.