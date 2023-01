Cristiano Ronaldo estreia pelo Al-Nassr como titular e capitão

Craque fez o seu primeiro jogo na Liga da Arábia Saudita na tarde deste domingo (22)

Depois de escrever o seu nome na história de grandes clubes europeus e vencedor de cinco troféus da Bola de Ouro (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), Cristiano Ronaldo fez sua estreia no Al Nassr neste domingo (22), como titular e capitão contra o Al Ettifaq, pela 14ª rodada da Liga Saudita. A equipe do português venceu momentaneamente por 1 a 0, com gol de Anderon Talisca.

O Al Nassr encontra-se na liderança da Liga Saudita, com 33 pontos, um a mais que o Al-Hilal, segundo colocado. Vale lembrar que o clube saudita é o quinto que CR7 defende como jogador profissional. Anteriormente, defendeu o Sporting (Portugal), Manchester United (pelo qual teve duas passagens), Real Madrid e Juventus.

Cristiano Ronaldo foi anunciado pelo Al Nassr no dia 30 de dezembro de 2022 e foi apresentado no dia 3 de janeiro, diante de cerca de 30 mil torcedores no Mrsool Park, e está sendo comandado pelo treinador francês Rudi Garcia.