Criciúma x Tombense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (16), na rodada de estreia da Segundona; veja como acompanhar na TV

Criciúma e Tombense se enfrentam na manhã deste domingo (16), às 11h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com o título do Campeonato Catarinense, após vencer o Brusque por 2 a 0 no placar agregado, o Criciúma volta as atenções para a estreia na Segundona, assim como o Tombense, derrotado pelo Palmeiras por 4 a 2, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, .

Em quatro jogos disputados entre as equipes, a Tombense soma três vitórias, contra apenas uma do Criciúma. No último encontro válido pelo returno da Série B de 2022, o Tigre venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Kevin, Wesley, Roger Carvalho e Egídio; Elton, Bruno Silva e Matheus Frizzo; Jaderson, Daniel Amorim e Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca.

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Zé Marcos, Hélder; Arilson, Marcos Serrato, Fellipe Mateus; Ítalo, Hygor e Lohan. Técnico: Cláudio Tencati.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Tombense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?