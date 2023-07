CRB x Ponte Preta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (21), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O CRB recebe a Ponte Preta na noite desta sexta-feira (21), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Em 13º lugar, com 21 pontos conquistados e a três pontos da Chapecoense, equipe que abre a zona de rebaixamento, o CRB, que possui um jogo a menos, entra em campo com o sinal de alerta ligado. Para o confronto, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com Guilherme Romão e Mike, lesionados.

Do outro lado, a Ponte Preta, em 12º, com 22 pontos, vem de uma derrota para o Tombense por 1 a 0, e um empate sem gols com o Juventude, nos dois últimos jogos disputados. Nove pontos separam a Macada do Z-4 e do G-4.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, a Ponte Preta soma oito vitórias, contra cinco do CRB, além de quatro empates. No último confronto válido pela Série B de 2022, as duas equipes empataram com o placar de 1 a 1.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Hereda, Saimon, Anderson Conceição e Edimar; Falcão, Juninho Valoura; Lucas Lima, Rômulo e Renato; Anselmo Ramon.

Ponte Preta: Caique; Maílton, Matheus Silva, Fabio Sanchez, Artur; Ramon, Felipe Amaral, Tales, Matheus Jesus, Paulo Baya; André.

Desfalques

CRB

Guilherme Romão e Mike estão no departamento médico.

Ponte Preta

Pablo Dyego e Jeferson Jeh seguem fora.

Quando é?