CRB x Murici: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Alagoano 2026

CRB e Murici se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 20h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda rodada do Campeonato Alagoano 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SportyNet+ e da NNPlay (veja a programação completa aqui).
Notícias e prováveis escalações
O CRB entra em campo buscando sua segunda vitória no Campeonato Alagoano. O Galo de Campina venceu seu jogo de abertura por 1 a 0 sobre o CSE, ficando entre os líderes da competição logo no início. Tradicional força do futebol alagoano, o CRB segue na competição em busca do pentacampeonato seguido neste ano.
Do outro lado, o Murici entra em campo em busca de seus primeiros três pontos, já que na primeira rodada, a equipe surpreendeu o ASA com um empate em 1 a 1. Fora de competições nacionais, o time da Mata Alagoana concentra seus esforços no estadual, onde busca se firmar logo no começo da competição.
Atuando em casa, o CRB pinta como favorito na partida buscando controlar o jogo, enquanto o Murici deve se defender mais para seguir sem perder na competição.
CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Wallace (Fábio Alemão) e Léo Campos; Crystopher, Luizão e Pedro Castro; Thiaguinho, Dadá Belmonte e William Pottker (João Neto). Técnico: Eduardo Barroca.
Murici: Robert; João Gabriel, Alex Moreira, Léo Reis e Caíque; Denilson, Mizael e Cristian; Frank, Caio Vinícius e Léo Itaperuna. Técnico: Gabriel Teixeira.
Desfalques
CRB
Sem desfalques confirmados.
Murici
O meia Marcelinho está suspenso.
Quando é?
- Data: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Rei Pelé, Maceió - AL
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢