CRB x Ceará: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (6), no Estádio Rei Pelé; veja como acompanhar na TV e na internet

CRB e Ceará se enfrentam nesta sexta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para o Mirassol por 1 a 0 na última rodada, o CRB volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória. No momento, ocupa o meio da tabela, com 45 pontos conquistados.

Do outro lado, o Ceará, com 42 pontos, não vence há três rodadas (duas derrotas e um empate). Warley e Léo Santos cumpriram suspensão na derrota para o Atlético-GO por 1 a 0, voltam a ficar à disposição.

Em 36 jogos disputados entre as equipes, o Ceará soma 19 vitórias, contra nove do CRB, além de 13 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o CRB venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Hereda, Fábio Alemão, Ramon e Matheus Ribeiro; Falcão, Lucas Lima e João Paulo; Léo Pereira, Renato e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Ceará: André Luiz, Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, David Ricardo; Léo Santos, Guilherme Castilho, Erick; Saulo Mineiro, Janderson e Nícolas. Técnico: Vágner Mancini.

Desfalques

CRB

Guilherme Romão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?