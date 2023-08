CRB x Avaí ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23), em jogo atrasado da 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O CRB recebe o Avaí na noite desta quarta-feira (23), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em jogo atrasado da 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Em 12º lugar, com 32 pontos, o CRB chega embalado com duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos disputados. Para o confronto em casa, o técnico Daniel Paulista trata como dúvida a presença de Gum, com desconforto na coxa. Caso não esteja apto, Anderson Conceição e Matheus Mega brigam são opções.

Do outro lado, o Avaí, na 15ª posição, com 25 pontos, está a três da Chapecoense, equipe que abre a zona de rebaixamento. No entanto, a equipe catarinense chega embalada sem perder há quatro rodadas (também com duas vitórias e dois empates).

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em 21 jogos disputados, foram 10 vitórias do Avaí, contra nove do CRB, além de dois empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2021, o Avaí venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Hereda, Gum, Ramon Menezes e Guilherme Romão; Falcão (Auremir), Anderson Leite, Renato e João Paulo; Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Avaí: Igor Bohn; Igor Inocêncio, Roberto, Felipe Silva e Cortez; Wellington, Rafael Gava e Eduardo; Natanael, William Pottker e Denílson. Técnico: Barroca.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Avaí

Didi, Thiago Rosa, Waguininho e Douglas Bacelar seguem como desfalques

Quando é?