CRB x ABC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (6), pela quinta rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV

CRB e ABC se enfrentam neste sábado (6), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band (para BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, MA, PI, AM, PA, RR, RO, AC, TO, AP), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Com apenas um ponto e 11% de aproveitamento na Série B, o CRB busca a recuperação para deixar a zona de rebaixamento. Depois de duas derrotas consecutivas, o Galo empatou sem gols com o Sampaio Corrêa na última rodada.

Já o ABC, na lanterna da Segundona sem nenhum ponto conquistado, também está em busca de sua primeira vitória após quatro derrotas seguidas.

"É muito ruim perder. A gente vem de uma sequência de derrotas que, internamente, a gente não tem aceitado. Não vamos aceitar isso, mas sabemos que isso vai passar. Mas só vai passar com trabalho. Agora é momento de ser resiliente, trabalhar forte, porque o ABC não tem essa identidade de time perdedor. A torcida também não merece isso", afirmou o lateral-direito Gedeílson.

Em 27 jogos disputados entre as equipes, o ABC soma 12 vitórias, contra nove do CRB, além de seis empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Nordestão 2023, o time alagoano venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Guilherme Romão; Juninho Valoura, Lucas Lima e João Paulo; Mike, Anselmo Ramon e Renato. Técnico: Umberto Louzer.

ABC: Simão; Alemão Teixeira, Afonso, Maycon Douglas e Márcio Azevedo; Wallace, Wellington Reis, Léo Ceará e Matheus Anjos; Fabio Lima e Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

ABC

Não há desfalques confirmados.

Quando é?