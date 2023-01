CRAC x Goiás ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Times entram em campo nesta quarta-feira (25), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

CRAC e Goiás se enfrentam na noite deste domingo (15), no Estádio Genervino Evangelista da Fonseca, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Depois de sofrer a primeira derrota na última rodada - para o Anapólis por 2 a 0 -, o CRAC busca voltar a vencer no Goiano. No momento, aparece na vice-liderança, com sete pontos, três a menos que o líder Atlético-GO. Já o Goiás, também com sete pontos, e na terceira posição, vem de vitória sobre o Iporá por 2 a 1 na última rodada.

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o Goiás soma 18 vitórias, contra cinco do CRAC, além de seis empates. No último encontro, válido pelas quartas de final do Campeonato Goiano 2022, o Goiás venceu por 3 a 0. A última vitória do CRAC foi em 2011, quando goleou por 5 a 1.

Escalações

Escalação do provável do CRAC: Cleriston; Duda, Fonseca, Nilo e Eduardo; Lucas Gonçalves, Manaus e Jonatha; Wilsinho, Victor Rangel e Janderson.

Escalação do provável do Goiás: Tadeu; Yan Souto, Edu, Bruno Melo e Hugo; Felipe, Jhonny Lucas, Carlos Maia e Julián Palacios; Diego Gonçalves e Breno Herculano. Técnico: Guto Ferreira.

Desfalques

CRAC

Não há desfalques confirmados.

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Quando é?