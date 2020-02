Coutinho não se arrepende de ter saído do Liverpool

O brasileiro diz que, apesar da boa fase do clube inglês, ele não se arrepende de ter saído rumo ao Barcelona

Mesmo com o tendo uma temporada arrasadora, Philippe Coutinho diz que não se arrepende de ter deixado o clube em 2018.

Todos esperavam que o Liverpool tivesse dificuldades para substituir o brasileiro quando ele foi para o Barça, mas na realidade foi ele quem teve mais dificuldades de se estabelecer.

Enquanto Coutinho batalhava pra ser titular no , o time de Jürgen Klopp conquistou a Liga dos Campeões e está com uma mão na taça da Premier League desta temporada.

“Não olho para trás. Peguei outro caminho e agora estou em outra jornada, como todo mundo. Estou totalmente focado - assim como eles - em alcançar meus sonhos. Estou feliz com o que fiz em o passado, e agora só posso olhar para frente”, disse ao Sports Illustrated.

Coutinho disse estar feliz por seus ex-companheiros: “Estou muito feliz por eles, porque tenho muitos amigos lá, ex-companheiros de equipe, então estou muito feliz por eles, mas é tudo".

Além disso, disse não estar nem um pouco surpreso com o sucesso deles: “O Liverpool está voando e isso não me surpreende. Já vimos isso no ano passado, quando eles venceram a Liga dos Campeões, mas também não estou surpreso por causa de sua equipe e treinador fantásticos”, disse ele.

Atualmente emprestado ao de Munique, o brasileiro está com o futuro incerto no futebol, já que o clube alemão não pretende comprá-lo ao fim do empréstimo.