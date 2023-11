Coritiba x Grêmio: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), no Couto Pereira; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 20h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na zona de rebaixamento, com 23 pontos, o Coritiba volta a campo pressionado buscando emplacar a segunda vitória consecutiva. Na última rodada bateu o Internacional por 4 a 3.

Para o confronto, o técnico Thiago Kosloski terá o retorno de Slimani, recuperado de um desconforto muscular. Willian Farias, que cumpriu suspensão na última rodada, entrará no lugar de Bruno Gomes.

"Ele estará à disposição. Slimani sentiu um desconforto, que nos fez tirá-lo contra o Inter, até pensando na partida contra o Grêmio", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Grêmio segue na briga pelo G-4 do Brasileirão. Com 50 pontos e um aproveitamento de 55%, a equipe mira na terceiro vitória consecutiva.

Em 74 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 39 vitórias, contra 19 do Grêmio, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor goleou por 5 a 1.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcellos; Diogo Batista, Thalisson Gabriel, Henrique e Jamerson; Samaris; Bianqui, Bruno Gomes, Gómez e Moreno; Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Carballo (Galdino) e Cristaldo; Lucas Besozzi e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Coritiba

Hayner e Natanael, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Grêmio

Rodrigo Ely, Iturbe e Nathan seguem como desfalques.

Quando é?